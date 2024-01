Trabalho é feito de olho na preservação ambiental e na restauração da biodiversidade no município - Foto: Divulgação/PMP

Trabalho é feito de olho na preservação ambiental e na restauração da biodiversidade no municípioFoto: Divulgação/PMP

Publicado 05/01/2024 19:35 | Atualizado 05/01/2024 19:36

Petrópolis - A Prefeitura, por meio de Secretaria de Meio Ambiente, plantou mais de 23 mil árvores no último ano. As ações envolvem termos de compromisso ambiental (15.639 mudas); iniciativas de educação ambiental (3.939 mudas); arborização urbana feita em conjunto com a Comdep (1.528 mudas) e trabalhos realizados diretamente pela secretaria. Além disso, uma parceria com o evento Rock The Mountain possibilitou a doação de mais mil unidades, totalizando 23.491 árvores plantadas em 2023.

"Nossa cidade também é conhecida por suas belezas naturais e por suas unidades de conservação ambiental. E por isso, estamos fazendo nossa parte, pensando não só nas futuras gerações, mas no bem-estar presente, em uma cidade cada vez mais arborizada e bonita", destacou o prefeito Rubens Bomtempo. Atualmente, Petrópolis possui 21 unidades de conservação ambiental e abriga 46.975,68 hectares de áreas protegidas.



Entre as espécies de árvores escolhidas para o plantio estão Ipês, Sibipirunas, Grumixamas, Pitangueiras, entre outras.

“Ao promovermos a regeneração de áreas degradadas, garantimos maior armazenagem de carbono, contribuindo para mitigar os efeitos do aquecimento global e melhorar o microclima local. O plantio serve ainda para a preservação da fauna local, pois algumas espécies de árvores, além de abrigo, também oferecem seus frutos e suas flores como alimento para diversos animais”, contou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz.