Programa vem sendo realizado desde o ano passado. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 05/01/2024 16:37 | Atualizado 05/01/2024 16:38

Petrópolis - O decreto 765, do prefeito Rubens Bomtempo, publicado no Diário Oficial do Município, instituiu o Nosso Bairro e definiu o conceito e as atividades, além de dividir a cidade em 16 regiões político-administrativas dentro do programa.

“O Nosso Bairro foi um sucesso em 2023. Colocou a Prefeitura nos bairros, ouvindo as demandas da população, prestando serviços e dando início a ações de curto, médio e longo prazo. Foi assim no Independência, no Alto da Serra, na Posse, em Pedro do Rio, em Araras. E vamos continuar esse trabalho em 2024, percorrendo toda a cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Durante 2 ou 3 semanas, a Prefeitura fica instalada dentro de uma região, onde acontecem as reuniões do secretariado, são realizadas reuniões com moradores e comerciantes para que o município conheça as demandas da comunidade, além da realização de serviços e obras necessárias no local.

Entre os serviços realizados estão capina, roçada, troca de lâmpadas convencionais por leds, obras de contenção, reforma de escolas, revitalização da sinalização de trânsito, cadastro de moradores para que recebam os alertas da Defesa Civil por SMS, entre outras atividades.



“Tem ação que começamos e terminamos durante aquela edição do Nosso Bairro. Outras, não. As mais complexas, mais estruturais, são iniciadas no Nosso Bairro, mas continuam mesmo depois que a edição do programa termina”, disse Bomtempo.



Para a operacionalização do programa, a cidade foi dividida em 16 regiões político-administrativas. Cada região é um agrupamento de bairros vizinhos.



Veja abaixo quais são essas regiões:



Região 1

Posse, Taquaril, Albertos, Nossa Senhora de Fátima, Rio Bonito, Brejal, Juriti e Córrego Grande



Região 2

Pedro do Rio, Secretário, Vila Rica, Retiro das Pedras, Loteamento Boa Vista, Alto do Pegado, Fagundes, Rocinha e Barra Mansa



Região 3

Itaipava, Santa Mônica, Madame Machado, Araras, Vista Alegre, Malta, Vale das Videiras, Laginha, Benfica, Vale do Cuiabá, Gentio e Manga Larga



Região 4

Corrêas, Nogueira, Castelo São Manoel, Águas Lindas, Bonsucesso, Calembe, Frias, Bonfim, Bairro da Glória e Caititu



Região 5

Cascatinha, Estrada da Saudade, Boa Vista, Humberto Rovigatti e Samambaia



Região 6

Retiro e adjacências, Bairro do Carangola e adjacências, Roseiral e Jardim Salvador



Região 7

Itamarati, Quissamã, Alcobacinha, Bela Vista, Floresta e Bairro Esperança



Região 8

Centro, 24 de maio, Caxambu, Santa Isabel, Duchas, Coronel Veiga, Gulf, Oswaldo Cruz e Valparaíso



Região 9

Alto da Serra, Lopes Trovão, Meio da Serra e Morin



Região 10

Castelânea, Sargento Boening, Chácara Flora e Vila Felipe



Região 11

São Sebastiao e Siméria



Região 12

Independência, Taquara, Mauá, Cremerie, Quarteirão Italiano e Serrinha



Região 13

Quitandinha, Duques, Parque São Vicente e Dr. Thouzet



Região 14

Bingen, Vila Militar, Quarteirão Ingelheim, Capela e Contorno



Região 15

Mosela, Bataillard, Campo do Serrano, Pedras Brancas, Moinho Preto e Fazenda Inglesa



Região 16

Duarte da Silveira, Dias de Oliveira, Bairro Castrioto, João Xavier e Centenário

Cada edição do Nosso Bairro é em uma região.

O objetivo do programa é descentralizar a oferta de serviços públicos, promover a participação da população na gestão municipal e fortalecer a execução de políticas públicas em todas as regiões do município.