Novo valor básico é de R$ 14,50Divulgação/Concer

Publicado 05/01/2024 09:56 | Atualizado 05/01/2024 09:56

Petrópolis - A Concer anunciou que a partir deste sábado (6), às 00h, o pedágio da BR-040 no trecho administrado pela concessionária, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, terá um reajuste de 15,4%, com a tarifa básica passando a custar R$ 14,50. A medida é válida para as três praças de pedágio.

As três praças de pedágio do trecho ficam no km 102, em Duque de Caxias, km 45,5, em Areal, e km 816, 7, em Simão Pereira, Minas Gerais. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na quinta-feira (4), através de seu diretor-geral, já tendo sido publicado no Diário Oficial da União.

Na decisão, é levada em consideração a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2021 e junho de 2023.

Veja os novos valores praticados no pedágio do trecho a partir de sábado:

Valores tiveram aumento de 15%. Foto: Reprodução