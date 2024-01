Cimop é monitorado 24 horas por dia - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 04/01/2024 21:40 | Atualizado 04/01/2024 21:42

Petrópolis - O sistema de câmeras de segurança do Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, no Bingen, foi conectado ao Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (Cimop). A ação ocorre após a Prefeitura, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, ter assumido a gestão do local no fim de dezembro.

Ao todo, a rodoviária possui 46 câmeras de segurança, sendo 42 dentro do terminal. “O Cimop é um sistema totalmente integrado e agora a Rodoviária do Bingen faz parte dessa integração. Este é um novo momento do Terminal Rodoviário do Bingen. Estamos trabalhando com responsabilidade para manter os atendimentos e garantir as melhorias”, ressaltou Thiago Damaceno, diretor-presidente da CPTrans.



O Cimop tem a função de auxiliar no monitoramento do trânsito, dar suporte às forças de segurança e também à Defesa Civil e Saúde.