Vereadora é a presidente da comissão.Foto: Divulgação

Petrópolis - A Comissão Especial para Fiscalização dos Pontos de Apoio para Emergência de Desastres Ambientais, da Câmara Municipal, irá lançar, no dia 18 de janeiro, às 19h, o relatório do trabalho realizado entre setembro e novembro de 2023, onde 66 pontos de apoio foram visitados e avaliados pelos vereadores Júlia Casamasso, Marcelo Chitão e Hingo Hammes. A apresentação será feita no salão nobre do Cefet Petrópolis.

Segundo a vereadora Júlia Casamasso, presidente da comissão, com as mudanças climáticas e a tragédia ocorrida no município em 2022, é fundamental estabelecer medidas preventivas e acompanhar o estado dos locais determinados como pontos de apoio.

"A situação que encontramos nas visitas é muito preocupante. Estamos terminando de sistematizar todos os dados e vamos construir um relatório com diversas recomendações. Não queremos que o que ocorreu em 2022 seja repetido. Por isso, precisamos nos preparar e garantir que a população esteja segura nos locais escolhidos como abrigos e pontos de apoio. Como vereadora, meu papel é fiscalizar e cobrar do poder público que os problemas identificados sejam remediados, principalmente, quando estamos tratando da segurança e da vida das pessoas".



Durante as vistorias, foram avaliados os seguintes itens: se o imóvel se encontra em área de risco, acessibilidade, infraestrutura, se há sistemas de comunicação entre o ponto de apoio e a defesa civil, adequabilidade do espaço e móveis para receber a população, suprimentos e equipamentos,, segurança, flexibilidade do espaço para mudanças necessárias, os protocolos de abertura e funcionamento.



A Comissão, composta ainda pelos vereadores Hingo Hammes e Marcelo Chitão, convida a todos para o lançamento do relatório. "A participação da população é essencial, um dos pilares do enfrentamento aos desastres socioambientais é a informação. Os petropolitanos precisam estar prontos se acontecer uma nova tragédia. Além disso, o município tem que investir na consolidação de políticas efetivas de prevenção e seguiremos cobrando que isso aconteça.", concluiu Júlia.