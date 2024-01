Pedágio teve reajuste de 15% - Foto: Concer

Publicado 06/01/2024 14:22 | Atualizado 06/01/2024 14:22

Petrópolis - Neste sábado (6), entrou em vigor o Neste sábado (6), entrou em vigor o reajuste concedido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) , fazendo a tarifa básica no trecho Juiz de Fora-Rio, da BR-040, custar R$ 14,50. Com isso, todas as três praças de pedágio da estrada já praticam o novo valor.

Após o reajuste ter sido confirmado, entidades de Petrópolis se manifestaram contra a decisão, como o movimento Petrópolis 2030, o Petrópolis Convention & Visitors Bureau e o Sicomércio Petrópolis. De acordo com eles, a decisão é prejudicial para a economia do município e não é justa pela forma como a rodovia vem sendo mantida, sem manutenção e defasada.

Veja na íntegra a manifestação de cada entidade:

Petrópolis 2030



"O movimento Petrópolis 2030, formado por 29 entidades empresariais e da sociedade organizada da cidade, manifesta de forma veemente seu repúdio diante reajuste das tarifas de pedágio na BR-040 que vigora a partir deste sábado (06). A decisão prejudica significativamente a economia da cidade considerando que Petrópolis não tem a contrapartida de uma rodovia moderna, com manutenção efetiva, segura e inteligente.



Este reajuste não apenas impacta negativamente os custos operacionais das empresas locais e afasta novos negócios, mas também afeta setores como o Turismo, desencorajando o desenvolvimento econômico da região. Cobramos uma revisão imediata dessa decisão, com a devida inclusão das perspectivas da comunidade empresarial e uma prestação de contas transparente sobre os motivos desse reajuste, assim como as melhorais previstas em contrato e que ficaram pelo caminho em 25 anos de concessão.



Desde sua criação, em abril, o movimento, elencando os 20 projetos iniciais apontados pelas entidades como fundamentais para serem colocados em prática revertendo a estagnação econômica de Petrópolis, apontou como prioridade a nova pista de subida da serra e demais investimentos na rodovia.



O movimento está ativo e disposto a colaborar ativamente para encontrar soluções que promovam o crescimento econômico local de maneira sustentável e justa e o reajuste do pedágio sem a contrapartida dos investimentos que precisam ocorrer, mostram ainda que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) não cumpre seu papel de fiscalizadora em nome dos cidadãos e das empresas tendo uma parcela significativa de responsabilidade pelo entrave ao desenvolvimento econômico de Petrópolis."

Petrópolis Convention & Visitors Bureau



"O Petrópolis Convention & Visitors Bureau expressa seu repúdio ao reajuste das tarifas de pedágio na BR-040. O aumento das tarifas de pedágio sem que a estrada esteja adequada para o fluxo que hoje trafega na rodovia compromete o turismo em Petrópolis. A cidade, conhecida por seu patrimônio histórico e belezas naturais, é um polo turístico essencial para a economia local. O encarecimento do acesso via pedágio desestimula visitantes, influencia a competitividade turística e coloca em risco a geração de empregos e a vitalidade econômica que o turismo proporciona.



O Petrópolis Convention lamenta profundamente que esta decisão tenha sido tomada sem considerar as ramificações diretas para o setor turístico, essencial para a identidade e prosperidade de nossa cidade. Instamos as autoridades competentes a reavaliarem esse aumento, priorizando o diálogo com os envolvidos, e considerando o impacto vital do turismo em nossa comunidade.



Reafirmamos nosso compromisso em defender os interesses de Petrópolis como destino turístico e nos colocamos à disposição para colaborar na busca de soluções que preservem a atratividade da cidade e incentivem o turismo responsável e sustentável.",

Sicomércio Petrópolis

