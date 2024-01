Obra ocorre na Rua Duarte da Silveira. - Foto: Divulgação/PMP

Obra ocorre na Rua Duarte da Silveira.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 06/01/2024 13:54 | Atualizado 06/01/2024 13:55

Petrópolis - Em setembro, durante evento na GE Celma, foi anunciado que obras de infraestrutura seriam realizadas na região industrial do Bingen. Agora, as obras estão ocorrendo na Rua Duarte da Silveira, com duas contenções sendo construídas.

Uma das obras se trata de uma cortina atirantada na altura do número 1.750, próximo à ponte de acesso à Supergasbras, enquanto a outra é um muro de gabião na altura do número 1.968. Ao todo, quase R$ 10 milhões devem ser investidos pela Prefeitura em obras na região, em três conjuntos.



Um conjunto é o da Rua Duarte da Silveira (além das contenções de margem de rio em gabião e cortina atirantada, haverá um acréscimo de ponte). Outro conjunto de obras é o das ruas Duarte da Silveira, Expedicionários, Alice Hervê e Manuel Torres, onde a Prefeitura está realizando pavimentação e microdrenagem. O terceiro é o das ruas Alice Hervê e dos Expedicionários: onde será construída uma nova e grande rede de drenagem, buscando solucionar o histórico problema das inundações que acontecem no acesso à Celma em dias de chuvas fortes. Além disso, a pavimentação dessas ruas também será realizada.