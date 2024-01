Cabos estão sendo furtados por toda a cidade. - Foto: Divulgação

Cabos estão sendo furtados por toda a cidade.Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2024 13:27 | Atualizado 08/01/2024 13:28

Petrópolis - Dois homens que furtavam cabos de postes foram presos pela Polícia Militar na madrugada de sábado (6). A ação foi realizada na Avenida Dom Pedro I, no Centro.

De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento no local quando se depararam com os indivíduos cortando os cabos de postes, com a utilização de uma faca de serra. Imediatamente, os homens receberam voz de prisão e foram levados à 105ª DP, no Retiro, onde afirmaram que venderiam o material para um ferro velho.

Os dois permaneceram presos.