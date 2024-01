Em janeiro, estão previstas 3 mil podas em Petrópolis - Foto: Divulgação/Enel Distribuição Rio

Publicado 09/01/2024 17:38

Petrópolis - Intensificando as ações de manutenção preventiva, incluindo o reforço de podas de galhos e árvores com potencial de impacto na rede em Petrópolis, a Enel prevê cerca de 10 mil podas no primeiro trimestre no município, no que representa um incremento de 100% com relação ao mesmo período de 2023.

No último ano, foram realizadas cerca de cinco mil podas no município. Neste primeiro mês, estão programadas cerca de três mil podas em Petrópolis, com foco nos bairros Centro, Bingen, Retiro, Quitandinha, Secretário, Itaipava, Posse, Vale das Videiras. A ação conta com o apoio da Prefeitura.



As ações têm o objetivo de minimizar o contato da vegetação com a rede elétrica da companhia, evitando curtos-circuitos que prejudicam o fornecimento de energia. O contato de galhos com a fiação e a queda de galhos e árvores sobre a rede são algumas das causas mais comuns de interrupções do fornecimento de energia, principalmente no verão, em razão de chuvas e ventos.



“Acreditamos que este trabalho é de extrema importância para tornar a rede menos exposta a intempéries climáticas. Tudo é feito com muito cuidado e respeito à vegetação, para que haja um equilibro em nossa operação, sem privar a população também das sombras e da beleza das árvores”, destaca José Luis Salas, diretor de Operações de Redes da Enel Distribuição Rio.



Por lei, o manejo da vegetação nas cidades é atribuição das prefeituras. No entanto, há uma importante parceria da distribuidora, que atua em podas preventivas de galhos próximos à rede elétrica e podas corretivas quando os galhos estão encostando na rede ou apresentam riscos de acidentes elétricos.