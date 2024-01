Secretaria de Educação de Petrópolis. - Foto: Reprodução

Publicado 10/01/2024 12:21

Petrópolis - A Prefeitura divulgou o resultado da pré-matrícula para a rede municipal de ensino. A efetivação da matrícula precisa ser feita na unidade escolar onde o aluno ou aluna foram designados, entre os dias 2 e 8 de fevereiro. O resultado pode ser visto clicando aqui

Para que a matrícula seja efetivada, é necessário levar os seguintes documentos originais e cópias: Certidão de Nascimento, documento de identidade e do CPF do aluno; declaração escolar constando a situação do aluno para o ano subsequente ou Histórico Escolar original; Carteira de Identidade e CPF do responsável; comprovante de residência atualizado; carteira de vacinação atualizada; comprovante do tipo sanguíneo e fator RH; Cartão do SUS e parecer clínico específico para alunos da Educação Especial.



Caso o responsável pelo aluno não compareça à unidade até a dia 8 de fevereiro, a pré-matrícula será cancelada. O responsável que queira tentar uma transferência para uma unidade escolar diferente da designada deve agendar o atendimento no Setor de Matrícula da Secretaria de Educação pelos telefones 2246 8685 ou 2246 8683, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.