Mais de 100 funcionários da Comdep atuam no local. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 09/01/2024 19:12

Petrópolis - Seguindo o mutirão de serviços, a Comdep iniciou os trabalhos no São Sebastião, quinto bairro a receber o programa. Nesta terça-feira (09), mais de 100 funcionários da companhia estiveram na localidade, realizando capina, poda de árvores, roçada, pintura e revitalização de pontes e postes, remoção de entulho, substituição de lixeiras, além da limpeza e desobstrução de bueiros.

O trabalho tem o objetivo de garantir limpeza, manutenção e revitalização nos cinco distritos de Petrópolis.

Além do São Sebastião, frentes de trabalho também atuam em outros pontos do município, entre eles, Madame Machado, Valparaíso, Bingen, Estrada da Saudade, Bataillard, Dr. Thouzet, Saldanha Marinho, Praça Catulo, entre outros.



Junto aos serviços básicos, todas essas regiões estão recebendo a manutenção e revitalização de praças e parquinhos infantis. Em algumas comunidades, como no Madame Machado e Comunidade do Contorno, as quadras de esporte estão sendo recuperadas, recebendo novas grades e aplicação de gramado sintético.