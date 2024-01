Castração será realizada entre o fim de fevereiro e o início de março. - Foto: Reprodução/PMP

Publicado 10/01/2024 15:27

Petrópolis - A Prefeitura está ofertando 1,1 mil vagas para esterilização de cães e gatos, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Serão atendidos animais do Alto Independência, Bairro Mauá e Taquara.

Para participar da ação, é necessário se cadastrar previamente. Entre os dias 29 e 31 de janeiro, o cadastro será na Unidade Básica de Saúde do Alto Independência e no dia 30, no Parque Cremerie. As cirurgias acontecem entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março. No último ano, foram realizadas mais de 3,7 mil castrações.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ressaltou a relevância dessas ações para a saúde pública: "Além dos significativos benefícios para os animais, as castrações desempenham um papel crucial e essencial na prevenção de doenças zoonóticas, contribuindo significativamente para a promoção da saúde coletiva. Estamos firmemente comprometidos em fornecer à nossa comunidade serviços que abordem de maneira abrangente tanto as necessidades da nossa população quanto as dos nossos estimados animais".