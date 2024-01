15 conselheiros e 32 suplentes foram empossados. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 11/01/2024 14:20

Petrópolis - Em cerimônia realizada na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanatta, nessa quarta-feira (10), os 15 novos conselheiros tutelares e 32 suplentes tomaram posse do cargo. O mandato é de quatro anos e eles serão responsáveis por garantir os direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, se baseando no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Malcoln de Oliveira Carvalho, do 3º Conselho Tutelar, proposta aprovada em março de 2023, foi um dos conselheiros empossados. Na cerimônia, ele contou um pouco sobre sua escolha pela função e o que espera para o exercício do mandato “ O que desejo pra minha família, é o mesmo desejo para todas as famílias de Petrópolis. Vamos trabalhar para garantir os direitos destas crianças e fazer o melhor trabalho possível. E para isso, precisamos do apoio de todos”, disse.

“Um dia de confraternização e de concretização de uma vitória para os conselheiros tutelares e suas famílias. Um dia em que vemos a consolidação de políticas públicas e fortalecemos o diálogo com o terceiro setor”, pontuou o prefeito Rubens Bomtempo, que em sua fala no evento, traçou um panorama do que o governo tem realizado na saúde e educação em prol das crianças e adolescentes da cidade.



O vice-prefeito Paulo Mustrangi citou sua participação na criação do primeiro Conselho Tutelar de Petrópolis, na década de 1990, e comemorou a posse dos novos conselheiros. “A criação do terceiro conselho tutelar demonstra o compromisso deste governo com as famílias petropolitanas. Parabenizo a todos os que disputaram o pleito e principalmente aos que hoje tomam posse”, disse.