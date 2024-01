Casos estão sendo investigados. - Foto: Enzo Gabriel

Casos estão sendo investigados.Foto: Enzo Gabriel

Publicado 12/01/2024 20:57

Petrópolis - Em menos de 72 horas, três homicídios foram registrados em Petrópolis. Os três crimes ocorreram com homens sendo mortos em disparos feitos por armas de fogo em Corrêas, no Caxambu e no Carangola.

Em Corrêas, a vítima se trata de Anderson Barbosa de Souza. Segundo a Polícia Militar, o homem foi assassinado com um disparo feito por arma de fogo após uma discussão nesta sexta-feira (12). O local do crime foi isolado para que a perícia fosse feita. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Alcides Carneiro, mas não resistiu.

No Caxambu, o crime ocorreu na quarta -feira (10), quando um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto com um tiro depois de se envolver em uma discussão. Ele também chegou a ser levado para uma unidade de saúde, antes do óbito.

Também na quarta, Carlos Júnior de Oliveira, de 26 anos, foi morto a tiros no Carangola. A perícia foi realizada e o caso está sendo investigado.

Todos os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil.