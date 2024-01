Jyoti Kiran recebeu homenagem. - Foto: Divulgação/PMP

Jyoti Kiran recebeu homenagem.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 12/01/2024 17:56

Petrópolis - O embaixador da Índia no Brasil, Suresh K. Reddy e a consulesa Jyoti Kiran, do Consulado Indiano de São Paulo foram homenageados no Encontro Anual de Sânscrito e Cultura Védica. O evento realizado na quinta-feira (11) no Palácio de Cristal também rendeu homenagens ao prefeito Rubens Bomtempo e à secretária de Turismo, Silvia Guedon.

Estudantes e entusiastas da cultura védica de todo o Brasil estavam no evento. "Temos muita gratidão em recebê-los e assim poder reafirmar os laços de amizade com a cidade. Há quase dois anos passamos por um período muito difícil por conta da tragédia, e a presença de vocês foi muito especial para nós. Podemos dizer que, agora, estamos bem melhor do que em 2022”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo, ao citar o evento de vedanta ocorrido no Parque Municipal Paulo Rattes, em Itaipava.



“Estamos muito honrados em receber mais uma edição do evento, a cidade está de portas abertas. A Secretaria de Turismo estará sempre à disposição: muito obrigada por escolher nossa cidade”, destacou a secretária de Turismo Silvia Guedon, que presenteou o embaixador da Índia com a medalha comemorativa dos 150 anos de Santos Dumont, a consulesa e o professor de vedanta, Jonas Masseti. “Agradeço pelo presente comemorativo e por compartilhar sobre este projeto da cidade de Petrópolis que abrange todo Brasil”, disse a consulesa indiana, Jyoti Kiran.



Presente no evento, Suresh K. Reddy, elogiou a cidade pela receptividade. “Vim para ver o vedanta, as performances, e estou grato por isso. Agradeço especialmente ao povo de Petrópolis e ao prefeito por ter cedido este espaço para que tudo isso pudesse acontecer. Petrópolis é uma cidade diversa, que faz com que nos sintamos bem. Uma cidade onde todas as culturas do mundo são bem-vindas”, finalizou o embaixador da Índia no Brasil, Suresh K. Reddy, embaixador da Índia no Brasil.