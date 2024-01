Av. Washington Luiz parada por conta de alagamentos. - Foto: Reprodução

Av. Washington Luiz parada por conta de alagamentos.Foto: Reprodução

Publicado 14/01/2024 16:19

Petrópolis - As chuvas deste fim de semana seguem sendo um problema para pessoas que tentam sair de Petrópolis, no sentido Rio de Janeiro. Isso porque pontos de alagamento ao longo da BR-040, principalmente no trecho do km 113, em Duque de Caxias, impedem o tráfego de veículos, criando grande retenção. A Concer abriu uma pista reversível para que o trânsito possa fluir.

A pista reversível utiliza uma faixa do sentido Juiz de Fora entre os kms 109 e 114. A Polícia Rodoviária Federal está no apoio da operação. A reversível recebe o fluxo que vem da mão normal, desde o km 106 (Sta. Cruz da Serra) e dos usuários que estavam retidos no trecho afetado pelo alagamento e que voltam pela contramão para acessar a reversível.

Quem está no sentido Juiz de Fora, seguindo para a subida da serra, tem fluxo desviado para a pista lateral no km 114.