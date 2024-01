Interdição é no pedágio em Duque de Caxias. - Foto: Concer

Publicado 13/01/2024 18:09

Petrópolis - O acesso à Petrópolis pela subida da Serra está interditado preventivamente na tarde deste sábado (13), a partir da praça de pedágio do km 102, em Duque de Caxias. O local foi interditado por conta do temporal que atinge a estrada.

Segundo a Concer, na altura do km 113, na Reduc, pontos de alagamento são registrados em ambos os sentidos, com retenção de 3 km. No km 112, existem pontos de alagamento em ambos os sentidos, com retenção de 2 km.,

A Polícia Rodoviária Federal informou que uma caminhonete tombou e a mercadoria ficou espalhada no acostamento na altura do km 100. O motorista não teve ferimentos graves.