Os interessados nas vagas de emprego devem fazer a inscrição pela internet - Rafael Neddermeyer/ Fotos Publicas

Publicado 15/01/2024 17:12

Petrópolis - Nesta semana, o balcão de empregos da Prefeitura está ofertando 169 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem se cadastrar no site entre segunda-feira (15) e sexta-feira (19).

O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social, por meio do Departamento de Trabalho e Renda (Detra). Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores.

Veja as oportunidades desta semana:



Ajudante de Carpinteiro - Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano na função - 7 vagas



Ajudante de Motorista - Ensino Médio / Experiência na função - 4 vagas



Ajudante de Motorista - Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Ajudante de Serraria - Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Analista de Logística - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Assistente Segurança do Trabalho - Ensino Médio - 1 vaga



Atendente (Fast Food) - Ensino Médio - 10 vagas



Atendente de Lanchonete - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 2 vagas



Auxiliar de Acabamento - Ensino Médio / Experiência de 1 ano em Arremate, Revisão ou Dobra / Disponibilidade de horário - 4 vagas



Auxiliar de Contabilidade - Ensino Superior / Curso específico na área / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Auxiliar de Cozinha - Ensino Fundamental / Experiência na função - 1 vaga



Auxiliar de Expedição - Ensino Médio / Experiência na função - 5 vagas



Auxiliar de Faturamento - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Auxiliar de Produção - Ensino Fundamental / Experiência na função - 20 vagas



Balconista de Lanchonete - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 2 vagas



Carpinteiro - Ensino Fundamental / Curso específico na área / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Consultor Educacional - Ensino Médio / Noções de Vendas / Conhecimento pacote Office / Experiência na função - 10 vagas



Conferente Mercadoria - Ensino Médio / Experiência na função - 1 vaga



Copeira de Hotel - Ensino Fundamental - 3 vagas



Costureiro em Série - Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano em Reta, Colarete e Overloque / Disponibilidade de horário - 5 vagas



Cozinheiro - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Eletricista de Instalações - Ensino Médio / Curso específico na área / Experiência de 1 ano na função - 2 vagas



Eletromecânico Industrial / Refrigeração - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 2 vagas



Embalador à mão - Ensino Médio / Experiência na função - 1 vaga



Encarregado Civil - Ensino Médio / CNH Cat. B / Curso específico na área / Disponibilidade para viajar/ Experiência de 1 ano na função - 2 vagas



Engenheiro de Produção - Ensino Superior / Curso específico na área / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Estofador de Móveis - Ensino Médio / Experiência na função - 4 vagas



Financeiro - Contas a pagar e receber - Ensino Superior / Curso específico na área / Disponibilidade para viajar / Experiência de 2 anos na função - 1 vaga



Líder de Produção - Ensino Médio / Curso específico na área / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Manobrador - Ensino Fundamental / CNH Cat.B - 20 vagas



Mec. de Manutenção de Instalações de Edifícios - Ensino Médio / Curso específico na área / Experiência de 1 ano na função - 1 vagas



Montador de Móveis - Ensino Médio / Experiência na função - 1 vaga



Montador de Móveis Planejados - Ensino Fundamental / Disponibilidade para viajar / Experiência de 2 anos na função - 2 vagas



Motorista de Caminhão - Ensino Médio / CNH Cat.C / Experiência de 2 anos na função - 5 vagas



Motorista de Caminhão - Ensino Médio / CNH Cat.D / Experiência de 1 ano na função - 2 vagas



Operador de Caixa - Ensino Médio - 2 vagas



Operador de Empilhadeira - Ensino Médio / CNH Cat. B / Curso específico na área - 1 vaga



Op. de Maq. De Fabricação Alimentícia - Ensino Médio / Cursos específicos na área - 10 vagas



Pedreiro - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Pedreiro - Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano na função - 3 vagas



Pedreiro de Edificações - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função - 1 vaga



Pintor à pistola - Ensino Médio / Curso específico na função / Experiência de 2 anos na função - 1 vaga



Repositor de Mercadorias - Ensino Fundamental - 3 vagas



Servente de Obras - Ensino Fundamental / Experiência na função - 8 vagas



Supervisor de Produção da Ind.Alimentícia - Ensino Médio / Curso específico na área / Experiência na função - 1 vaga



Supervisor de Produção da Ind.Alimentícia - Ensino Médio / Curso específico na área - 1 vaga



Tecnólogo em Segurança do Trabalho - Ensino Médio / CNH Cat. B / Curso específico na área / Disponibilidade para viajar/ Experiência de 2 anos na função - 1 vaga



Trabalhador Rural - Ensino Médio / CNH Cat.B - 1 vaga



Vendedor - Ensino Médio / CNH Cat. AB / Possuir veículo e Disponibilidade para viajar / Experiência na função - 1 vaga



Vendedor de Comércio Varejista - Ensino Médio / Experiência de 2 anos na função - 2 vagas



Vendedor de Comércio Varejista - Ensino Médio / CNH Cat. B / Possuir veículo para o trabalho / Experiência de 2 anos na função - 1 vaga



Vendedor Externo - Ensino Médio Incompleto / Experiência na função - 2 vagas



Auxiliar Administrativo (Pessoa com Deficiência) - Ensino Médio / Possuir laudo comprovando doença que permita a realização das atividades com segurança - 1 vaga



Auxiliar de RH (Pessoa com Deficiência) - Ensino Médio / Possuir laudo comprovando doença que permita a realização das atividades com segurança - 1 vaga