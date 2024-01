Chuva atinge a cidade desde a última semana. - Foto: Enzo Gabriel

Publicado 15/01/2024 12:50 | Atualizado 15/01/2024 12:51

Petrópolis - Com as chuvas do fim de semana, a Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 28 registros de ocorrência, sendo 17 no sábado e 11 no domingo. As ocorrências foram todas sem gravidade e não houve vítimas.

Confira as ocorrências registradas no município:

1 registro de ocorrência de queda de árvore atingindo outros - bairro: Carangola

1 registro de ocorrência de rolamento de Rocha - bairro: Duarte da Silveira

2 registros de ocorrência de avaliação de Risco Estrutural em imóveis - bairros: Itamarati e Alto da Serra

1 registro de ocorrência de fiscalização de movimentação de terra - bairro: Duques

3 registros de ocorrência de deslizamento sem atingir imóvel - bairros: Bingen, Fazenda Inglesa e Pedro do Rio

4 registros de ocorrência de deslizamento atingindo imóvel - bairros: Retiro, Araras, Quitandinha e Floresta

1 registro de ocorrência de problemas na via/buraco - bairro: Chacara Flora

1 registro de ocorrência de alagamento atingindo imóvel - bairro: Duarte da Silveira

2 registros de ocorrência de avaliação de risco geológico em talude - bairros: Duarte da Silveira e Retiro

1 registro de ocorrência de problemas na via/rachaduras - bairro: Fazenda Inglesa

4 registros de ocorrência de deslizamento atingindo a via - bairro: Cascatinha, Sargento Boening e Independência

1 registro de ocorrência de avaliação estrutural em muros - bairro: Independência

1 registro de ocorrência de rachadura - bairro: Fazenda Inglesa

1 registro de ocorrência de deslizamento com risco de atingir o imóvel - bairro: Bingen

1 registro de ocorrência de queda de árvore atingindo telhado - bairro: Itaipava

1 registro de problemas de via/afundamento - bairro: Floresta

2 registros de ocorrências de vistoria preventiva - bairros: Caxambu e Duarte da Silveira

O maior acumulado de chuva registrado em 24 horas foi na Rua Amazonas, no Quitandinha, com 46,6mm, em base do Cemaden.