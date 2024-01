Próxima edição do evento será em julho. - Foto: Anderson Vieira

Próxima edição do evento será em julho.Foto: Anderson Vieira

Publicado 16/01/2024 15:02

Petrópolis - O "Petrópolis Moto Fest" passou a fazer parte do calendário municipal de eventos da Cidade Imperial. A próxima edição irá acontecer em julho, nos dias 19, 20 e 21 de julho no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava.

A primeira edição ocorreu em outubro do ano passado, reunindo cerca de 25 mil pessoas, com uma programação que incluiu exposições de motocicletas, shows, espaço para expositores e área gastronômica.



Marcelo Fiorini, um dos organizadores do Petrópolis Moto Fest, destaca a importância da inclusão do evento no calendário do município. “É um importante reconhecimento, uma vez que o Petrópolis Moto Fest atrai pessoas de outras cidades e estados, sendo um atrativo significativo para impulsionar a economia de Petrópolis como um todo”, diz.



Neste ano, o evento vai acontecer na alta temporada e a ideia é atrair um público ainda maior. “Já estamos em contato com várias montadoras, temos a confirmação da Honda, que participou da primeira edição e teve grande sucesso. Seguimos conversando com outras marcas e expositores, com a intenção de oferecer mais uma vez um evento de qualidade para os visitantes e também para os moradores da cidade", afirma Fiorini.