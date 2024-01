Vagas para diversos cursos estão abertas. - Foto: Divulgação

Vagas para diversos cursos estão abertas.Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2024 21:27

Petrópolis - A Comac abriu inscrições para os projetos sociais Juventude, Eca, Acreditar, Costurando com Amor e Melhor Idade. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial na sede da instituição, na Rua Doutor Sá Earp, 88, no Morin, até o dia 23 de janeiro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

O "Eu Construo o Amanhã (ECA)" é um projeto destinado a crianças e adolescentes com idades entre oito e 12 anos, com aulas de dança, teatro, judô e informática, no turno da manhã. Cada aluno poder realizar até duas atividades. Neste primeiro semestre, as vagas disponíveis são somente para o turno da manhã, assim, os alunos precisam estudar na parte da tarde. Para realizar as inscrições os candidatos devem entregar na sede da Comac os documentos originais, bem como cópia de: foto 3x4 (atual com fundo branco); Certidão de Nascimento; Documento de Identidade; CPF; Comprovante de Residência (atual); Boletim Escolar 2023, Número do CadÚnico e o Cartão Setranscard. Os Responsáveis legais precisam apresentar também o original e entregar cópia do Documento de identidade e CPF.

Uma opção para jovens e adultos que tenham algum tipo de deficiência intelectual leve é o projeto "Acreditar", que promove qualificação profissional e tem por objetivo desenvolver assistência humana e profissional. O trabalho desenvolvido é apresentado às empresas de forma que contratem os alunos não por uma impetração legal, mas pelas qualidades profissionais destes jovens, que recebem acompanhamento pedagógico, psicológico e social.



As mulheres a partir de 40 anos podem se inscrever no Costurando com Amor – By Fátima Bastos. Reutilizar é uma das palavras-chave do projeto da Comac, que promove cursos de capacitação de molde, corte, costura e arremate. Desta forma o projeto capacita mulheres e dá a elas a possibilidade de criarem renda extra ou efetiva no segmento do vestuário.



Para pessoas com idade acima de 55 anos também tem opção de atividades. É o projeto "Melhor Idade", que visa promover inclusão digital, tão relevante nos dias atuais, seja para uso pessoal e recreativo ou para ampliação da capacidade profissional.



E por fim, a opção de projeto mais tradicional da COMAC, que é o "Juventude" (extinto Curso de Patrulheiros), traz oportunidade para adolescentes e jovens com idade entre 16 e 21 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, no turno noturno. O projeto objetiva o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, mas também possibilita a inserção no mundo do trabalho de forma protegida, por meio do Programa Jovem Aprendiz.



Para realizar as inscrições, os interessados nos projetos Acreditar, Costurando com Amor e Melhor Idade devem entregar na sede da Comac os documentos originais, bem como cópia de: foto 3x4 (atual com fundo branco), Documento de Identidade, CPF e Comprovante de Residência (atual).



As inscrições para todos os projetos sociais ocorrem no período de 15 a 23 de janeiro, podendo encerrar antes, conforme a disponibilidade de vagas.