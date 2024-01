Caso foi registrado na 106ª DP, em Itaipava - Divulgação

Caso foi registrado na 106ª DP, em ItaipavaDivulgação

Publicado 17/01/2024 17:51

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu um homem pelos crimes de injúria e ameaça em Petrópolis, no distrito de Itaipava. O acusado, de 49 anos, foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem usou álcool e drogas e começou a ofender e ameaçar a vítima com um facão. A pessoa conseguiu se desvencilhar do autor, evitando as agressões e denunciando o caso. A ocorrência foi registrada na 106ª DP.