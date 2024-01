Coletivo foi removido por um reboque da empresa. - Foto: Enzo Gabriel

Coletivo foi removido por um reboque da empresa.Foto: Enzo Gabriel

Publicado 17/01/2024 17:12

Petrópolis - Já acostumado com quebras, perdas de viagens e atrasos, os petropolitanos nos últimos meses passaram a conviver com um novo problema nos ônibus do município: o fogo. Nos últimos cinco meses, quatro ônibus pegaram fogo enquanto circulavam pelas ruas da cidade. Nas ocasiões, ninguém ficou ferido, mas o sinal de alerta foi ligado.

Além do ocorrido desta manhã, quando um ônibus da Cidade das Hortênsias pegou fogo na Rua Silva Jardim, no Centro, três outros casos aconteceram recentemente. A própria Cidade das Hortênsias teve um ônibus sendo controlado pelas chamas na Estrada da Saudade, em setembro. As outras ocorrências foram em coletivos da Petro Ita, sendo a primeira no fim de novembro, com um veículo pegando fogo no Quitandinha, e a segunda, menos de uma semana depois, no início de dezembro, no Siméria.

A Petro Ita, inclusive, registrou boletins de ocorrência para os dois ônibus que pegaram fogo, por ter entendido que ambos aconteceram em circunstâncias muito parecidas, durante a madrugada, e podem ter sido intencionais.

Incêndio em garagem já havia sido registrado

Em maio do último ano, a garagem das empresas Cascatinha e Petro Ita já havia sido atingida por um incêndio de grandes proporções, onde 78 ônibus foram queimados. Laudos da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e do Corpo de Bombeiros apontam para uma possível ação criminosa na ocasião.

A Polícia Civil segue investigando o caso.