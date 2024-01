IPTU 2024 pode ser pago de três formas. - Foto: Reprodução

IPTU 2024 pode ser pago de três formas.Foto: Reprodução

Publicado 17/01/2024 13:24

Petrópolis- Até a próxima segunda-feira (22), todos os munícipes que pagarem o IPTU em cota única terão 10% de desconto. O carnê está disponível fisicamente, on-line e é possível emitir uma segunda via em postos de atendimento que foram montados.

Para o pagamento na internet, basta entrar no site da Prefeitura de Petrópolis, onde o carnê está disponível desde 3 de janeiro. Para emitir uma segunda via, é necessário ir a um dos postos de atendimento, montados na Secretaria de Fazenda, que fica na Av. Koeler, 260, Centro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, e no Centro de Cultura Raul de Leoni, na Praça Visconde de Mauá, também no Centro.



Os três postos de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.