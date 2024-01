Veículo foi retirado por um guincho. - Foto: Enzo Gabriel

Veículo foi retirado por um guincho.Foto: Enzo Gabriel

Publicado 17/01/2024 16:45

Petrópolis - Um carro caiu em um rio na na Avenida Barão do Rio Branco, no Retiro, em trecho próximo ao antigo Centro Administrativo da Prefeitura de Petrópolis, na pista sentido Centro da cidade. Duas pessoas ficaram feridas no acidente que ocorreu na noite de terça-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que se tratavam de um homem de 38 anos e uma mulher de 26, foram socorridas, mas recusaram a remoção no veículo dos bombeiros. O automóvel foi retirado do rio na manhã desta quarta-feira, por um guincho.