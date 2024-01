Escada estava cedendo e tombando. - Foto: Yuri Murakami

Publicado 17/01/2024 18:44

Petrópolis - A Prefeitura licitou a reforma da servidão localizada na Rua Manoel Pimentel, no Itamarati. A obra que será feita no local irá custar R$ 191.984,00 aos cofres públicos, após esta ter sido a melhor oferta no pregão realizado.

O local é conhecido como "Caminho do Doutor" e liga o Itamarati ao Bairro Esperança. O trabalho que deverá ocorrer determina a demolição de toda a escadaria, a sua reconstrução e a instalação de canaletas e guarda-corpos. Nos últimos anos, a escadaria começou a tombar e o seu atual estado deixava moradores receosos ao passar pela área.

"A escadaria nos dava muito medo, já que é um local muito importante para passar de um bairro para o outro e não passava por nenhuma manutenção, tombando cada vez mais. O preço da obra chama atenção, já que parece ser muito alto para reformar uma escada", conta Pedro Ferreira, que mora no Bairro Esperança e usa a escada com frequência para acessar o Itamarati.

O edital de licitação previa que a obra custasse até R$ 241 mil. Após o início das intervenções, o prazo para o término do serviço é de 120 dias.