Câmara Municipal de Petrópolis.Divulgação

Publicado 19/01/2024 16:18

Petrópolis - A Lei 8.677, de autoria da vereadora Gilda Beatriz, prevê que eventos públicos e privados de caráter artístico e musical, como shows e musicais, além de quaisquer eventos de grandes proporções, terão que oferecer bebedouros de água potável filtrada para o público em geral, sendo vedada a cobrança pelo uso.

“A medida visa a proteção da saúde das pessoas na realização de eventos, especialmente quando estiverem expostas ao calor ou em períodos de alta temperatura. Portanto, é de suma importância que sejam instalados bebedouros com água potável nos eventos públicos e privados realizados no município de Petrópolis”, defende Gilda Beatriz.

A quantidade de bebedouros instalados deverá ser proporcional ao número estimado de participantes do evento, a ser definida em regulamento próprio. Cabe ao Executivo regulamentar a lei.

A legislação atende a uma determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública que, em novembro, ordenou que organizadores dos eventos disponibilizem bebedouros ou distribuam sem custo, embalagens de água adequada para consumo, em locais estratégicos para facilitar o acesso de todos durante as festas.

A lei veio após uma situação ocorrida no show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, onde a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu devido ao calor e à falta de disponibilização de água no local.