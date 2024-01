Deslizamento atingiu via no acesso a Cascatinha. - Foto: Reprodução

Publicado 21/01/2024 19:52

Petrópolis- Onze registros de ocorrência foram contabilizados pela Defesa Civil até às 18h30 deste domingo (21) em decorrência das chuvas da madrugada e ao longo deste domingo (21). As ocorrências foram sem gravidade e não houve vítimas.

Entre os registros, três foram de deslizamento atingindo via, no Independência, Cascatinha e Retiro; três de deslizamento sem atingir imóvel, no Independência e Estrada da Saudade; três quedas de árvore, em Itaipava e Cascatinha; uma queda de árvore atingindo muro em Nogueira; e uma avaliação de risco geológico, no Centro.



Confira os maiores acumulados registrados em 24 horas:



- Independência-Taquara: 93,0 mm (CEMADEN RJ)

- Independência2: 73,8 mm (CEMADEN BR)

- LNCC: 65,3 mm (INEA)

- João Xavier: 48,8 mm (CEMADEN RJ)

- Morin: 48,8 mm (INEA)



A previsão para as próximas horas é de pancadas isoladas moderadas de chuva.