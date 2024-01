Buraco foi sinalizado por moradores. - Foto: Reprodução

Publicado 20/01/2024 01:49

Petrópolis - Na Rua Doutor João Glass Veiga, no Floresta, um buraco que surgiu após a via começar a afundar impede o ônibus do bairro de passar pelo trecho, prejudicando o itinerário e os moradores que residem depois do local.

No início, a via afundou, mas ainda havia a possibilidade de passagem de veículos. No entanto, com o peso de carros, caminhões e ônibus transitando, o local que estava apenas afundando criou uma cratera. O buraco já foi sinalizado por moradores, que aguardam a realização de obras para que o trecho volte ao normal.

O buraco fica ao lado de uma área que foi isolada pela Defesa Civil após um deslizamento que ainda toma conta de parte da rua.

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Petrópolis foi questionada sobre o prazo para o conserto da área, mas não respondeu até o fechamento da matéria.