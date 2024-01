Queda de árvore interditou via no Águas Lindas. - Foto: Reprodução

Publicado 21/01/2024 20:09 | Atualizado 21/01/2024 20:09

Petrópolis - A operação dos ônibus em Petrópolis foi afetada diretamente por conta das ocorrências registradas em decorrência das chuvas deste domingo (21) no município. Alguns "corujões" ficaram retidos na garagem após a enchente que atingiu a Rua Coronel Veiga. Quedas de postes, árvores e obstruções viárias seguem prejudicando o itinerário de várias linhas;

A Turp Transporte está com interferências na operação da linha 723 – Santa Mônica, que não está atendendo um trecho de 2,3 quilômetros da Rua Neuza Goulart Brizola, no Tabões, em razão da queda de árvore na pista. O ônibus está manobrando no ponto final da linha 703. Na Estrada do Palmital, a queda de árvore está impedindo a circulação da linha 603 – Águas Lindas, por um trecho de 1,7 quilômetro. O coletivo está manobrando no Sesc Nogueira.



A empresa também está com dificuldades na operação do ônibus na Estrada da Saudade, após a queda de uma barreira, na localidade popularmente conhecida como “curva da volta da curuba”, na altura do Boa Vista. A linha 500 – Terminal Corrêas está seguindo pela Rua Paulo Rudge, deixando de atender um trecho de aproximadamente um quilômetro na região.



A Cascatinha está sem circular por um trecho de 100 metros, na Rua Henrique João da Cruz, devido à queda de uma árvore. A linha 511 – Boa Vista está manobrando um ponto antes da quadra de esportes do bairro. Já a linha 528 – Alto Comunidade do Alemão ficou, por quase uma hora, com o atendimento interrompido no bairro, manobrando na localidade conhecida como “Sacolão”, por conta da queda de uma árvore na via. Por volta das 14h, o ônibus teve o itinerário restabelecido.



A Cidade das Hortênsias permanece com a operação da linha 302 – Floresta interrompida na Rua Doutor João Glass Veiga, após a abertura de um buraco na via, que também está ocupada por um deslizamento de terra. O coletivo segue atendendo as Ruas Alberto Martins e Henrique Paixão.



Obstruções na via



Além dos problemas relacionados à chuva, a Turp Transporte uniu esforços operacionais para atender a região de Araras, após a queda de um poste na Estrada Bernardo Coutinho. A linha 610 – Araras está operando em esquema de baldeação, desde o início da manhã, enquanto as linhas 602 e 605 – Vale das Videiras, além da 618 e 622 – Araras, que estão com atendimento alternado.



“Sempre quando possível, a empresa se esforça para o pronto restabelecimento da operação, garantindo o atendimento aos passageiros, em um rápido trabalho realizado em conjunto pela inspetoria e os profissionais que atuam nos locais de interferências”, destacou Jean Moraes, diretor da Turp Transporte.



Ainda na área de atuação da empresa, a linha 716 – Vargem dos Marmelos está com a operação do ônibus interrompida em um trecho de um quilômetro, na Rua Gabriel Cassador, em razão do estacionamento irregular de veículos particulares no bairro.



Já a Petro Ita está, desde às 11h30, sem atender a Rua Paraná, no Quitandinha, por conta do serviço de manutenção da rede elétrica na região, interditando a pista. O ônibus está ao longo do dia cumprindo o mesmo itinerário que a linha 424 – Rio de Janeiro.