Associação atua no apoio a pacientes oncológicos em Petrópolis.Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2024 12:50

Petrópolis - A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológico (APPO) está enfrentando dificuldades financeiras no início deste ano. A entidade, crucial no apoio a pacientes com câncer, luta para quitar as contas de janeiro, após ter passado por um ano difícil em 2023.