Publicado 24/01/2024 19:58

Petrópolis - Após recorde de participantes e etapas na temporada 2023, a World Trail Races anunciou o calendário e as novidades para as disputas em 2024, com provas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A última etapa será no Vale das Videiras, em Petrópolis.

Por enquanto, estão confirmadas seis etapas: Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Miguel Pereira e Petrópolis (RJ), Nova Lima (MG) e Campos do Jordão (SP). A temporada está marcada para começar no dia 9 de março.



Uma novidade para o ano é a criação das provas de Duathlon, onde os atletas podem disputar as provas de Trail Run, no sábado, e as de Mountain Bike, no domingo, além de concorrer a uma premiação especial, que vai coroar o Top 5 geral de cada gênero e distância. A modalidade chega para atender aos atletas que buscam evoluir nas duas disciplinas e contará com duas opções de distâncias (Short & Pro: Trail Run até 10Km e MTB a partir de 41Km; Mid & Light: Trail Run entre 11 a 22Km e MTB até 40Km), ocorrendo em todas as etapas com provas de Mountain Bike. Os atletas que disputam esta modalidade pontuam separadamente para os rankings de Trail Run e de Mountain Bike, que ganhou um ranking específico em 2024.



As inscrições para todas as etapas do calendário 2024 estão abertas. Além das inscrições individuais, a liga oferece o WTR Triple Pass, pacote com condições especiais e vagas limitadas que dá aos atletas a escolha das etapas e distâncias que pretendem disputar ao longo do ano. Com inscrições abertas até o dia 31 de março, ou até esgotarem as vagas, o pacote permite a escolha de diferentes modalidades e distâncias em cada etapa selecionada.



Para os atletas que não querem perder nenhuma prova, a organização criou o Clube WTR, clube de assinatura que garante a inscrição em todas as etapas do ano, além de oferecer vantagens exclusivas, como número de peito fixo e personalizado em todas as provas, Kit exclusivo entregue em casa com moletom do Clube WTR, Porta Medalhas exclusivo e muito mais. Com vagas limitadas, as assinaturas esgotaram-se em três dias.



"Estamos muito animados com a temporada 2024. Procuramos desenvolver novos produtos e formatos para que os atletas cada vez mais se sintam parte de uma comunidade e se desafiem etapa após etapa. Além disso, realizamos melhorias em algumas iniciativas, como no modelo de Ranking por exemplo, seguindo os feedbacks colhidos com os atletas ao longo do ano passado. Temos um compromisso muito grande em escutá-los, eles são o centro de toda e qualquer decisão que tomamos na WTR.", Gabriela Corrêa, Head de Produto da WTR.



Para a temporada 2024, a WTR renovou os patrocínios com On Running - que apoia a liga desde 2019 - e CamelBak, que reconhece a força da liga e investe nela desde 2016. A Mombora e a YoPRO, por sua vez, renovaram e serão apoiadoras da WTR pelo segundo ano consecutivo.



Confira abaixo todas as etapas confirmadas para a temporada 2024 da WTR:



. 9/3 - WTR Praias Selvagens (Grumari, Rio de Janeiro - RJ) - Trail Run e Kids Race (4ª edição)

. 6 e 7/4 - WTR Nova Lima (MG) - Trail Run, MTB, Duathlon e Kids Race (Inédita - 1ª da Liga WTR em MG)

. 22/6 - WTR Arraial do Cabo (RJ) - Trail Run e Kids Race (9ª edição)

. 3 e 4/8 - WTR Miguel Pereira (RJ) - Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (3ª edição)

. 19 e 20/10 - WTR Campos do Jordão (SP) - Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (3ª edição)

. 23 e 24/11- WTR Serra do Mar (Vale das Videiras, Petrópolis - RJ) - Trail Run, MTB, Duathlon e e Kids Race (7ª edição)