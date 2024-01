Câmeras de segurança registraram ação do criminoso. - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 15:51

Petrópolis - Um posto de combustíveis foi roubado na noite de quinta-feira (25), no bairro Quissamã, em Petrópolis. O crime ocorreu às 20h30.

Em imagens do circuito de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que o homem chega, aparentemente armado, aborda os três funcionários presentes no estabelecimento e leva tudo que é retirado de seus bolsos. A Polícia Militar foi acionada e conduziu as vítimas para a 105ª DP, no Retiro, para que o caso fosse registrado.

Ainda não há informações sobre o valor levado pelo criminoso.