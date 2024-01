Itens foram furtados pelos dois homens. - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Itens foram furtados pelos dois homens.Foto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 25/01/2024 17:31

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu dois homens por furto a um supermercado na Rua do Imperador, no Centro, na noite de quarta-feira (24). O responsável pelo estabelecimento acompanhou a ação dos criminosos pelas câmeras de segurança e conseguiu detê-los até a chegada da polícia.

De acordo com o 26º BPM, foram encontrados com os indivíduos produtos alimentícios, como queijos, carne, salame e biscoitos, além de itens de higiene pessoal e vestuário. Além disso, os homens também tinham R$ 60,81 em espécie. A ocorrência foi registrada na 105ª DP, no Retiro.