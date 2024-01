Descarte correto foi ensinado à crianças. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Descarte correto foi ensinado à crianças.Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 26/01/2024 19:36

Petrópolis - O Colégio Céu Azul, próximo à Praça de Nogueira, passou a ter Pontos de Entrega Voluntária (PEV) do Programa Trata Óleo, onde os estudantes e moradores da comunidade poderão descartar corretamente o óleo de cozinha usado. O programa da Águas do Imperador conta com a parceria do Projeto INcluir Petrópolis e da GR Ambiental.

Durante a visita, Leila Arrighi, líder de Sustentabilidade da Águas do Imperador, explicou para cerca de 25 crianças, entre 9 e 13 anos, as consequências do descarte incorreto do óleo usado. Como forma de demonstrar o problema, foi apresentada aos alunos uma “pedra de óleo”, de aproximadamente dois quilos, retirada da rede de esgoto pelos colaboradores da concessionária.

“Além de bombonas para o descarte correto do óleo, trouxemos também coletores de lacres de alumínio de tampinhas plásticas. Todos esses resíduos são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e no Projeto INcluir Petrópolis são transformados em ações para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida”, destacou a idealizadora do Projeto INcluir Petrópolis, Alessandra Caline.



Os alunos participaram de um jogo de tabuleiro gigante, com perguntas sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, dos quais 8 estão alinhados com a Estratégia Social, Ambiental e de Governança (ASG) do Grupo Águas do Brasil.



Todos os resíduos arrecadados nos Pontos de Entrega Voluntária são encaminhados ao Projeto INcluir Petrópolis e à GR Ambiental, que os transformam em materiais de limpeza e recursos que apoiam atividades voltadas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de contribuir para o município por meio do ICMS Ecológico. Hoje, o programa conta com 16 PEVs espalhados pela cidade.



O Colégio Céu Azul, em Nogueira, passa a receber óleo de cozinha usado, tampinhas e lacres de alumínio, a partir do dia 05 de fevereiro, data de retorno das aulas, de segunda a sexta, das 9h às 17h.