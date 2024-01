Deslizamento de rochas ocorre com frequência no Ingá, na Posse. - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 15:58

Petrópolis - Foi anunciado pelo prefeito Rubens Bomtempo, na tarde de quinta-feira (25), que Petrópolis terá situação de emergência decretada. O foco deve ser na região do Ingá, localizada no distrito da Posse. De acordo com o anúncio, o objetivo será mobilizar a União e o Governo Estadual na busca de soluções para o local.

Na madrugada de domingo (21) para segunda-feira (22), um grande desplacamento de rocha aconteceu na pedreira do Ingá. Casas foram atingidas, mas ninguém ficou ferido. Nas duas madrugadas seguintes, novos desplacamentos foram registrados no local, algo que ocorre com frequência nos últimos anos, com famílias sendo retiradas do local.



Segundo o que foi dito no anúncio, mesmo com o decreto de situação de emergência, as licitações seguirão ocorrendo normalmente, sem nenhum tipo de dispensa nos processos licitatórios.