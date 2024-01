Pavilhão deve ser construído no Parque Natural Municipal Padre Quinha. - Foto: Reprodução

Publicado 30/01/2024 15:27

Petrópolis - Em dezembro, a Prefeitura de Petrópolis realizou a licitação para definir a empresa responsável pela construção do Pavilhão Niemeyer, no Parque Natural Municipal Padre Quinha, localizado na Avenida Ipiranga, no Centro. As obras para a construção do pavilhão devem custar R$ 10,2 milhões aos cofres públicos.

A empresa Enge Prat Engenharia e Serviços Ltda foi a vencedora do certame e terá o papel de construir o espaço destinado à promoção de exposições permanentes e atividades voltadas para turismo, educação, meio ambiente e cultura, itens divulgados pela prefeitura como utilidades do local. A outra empresa participante da licitação foi considerada inabilitada por não ter apresentado o atestado de capacidade técnica profissional compatível com o objeto da licitação e não possuir responsável técnico de execução de obra com aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Após o início das obras, o prazo para conclusão é de dez meses.