Autoridades estiveram presentes na reunião.Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2024 12:26

Petrópolis - Na noite de segunda-feira (29), foi realizada a primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Petrópolis em 2024. A reunião contou com a presença do Ten. Cel. Soliva, Comandante do 26º BPM, da Delegada Cristiane Onorato, titular da 105ª DP, e do Delegado Vitor Maranhão, titular da 106ª DP.

O conselho funciona como um canal de diálogo entre a sociedade civil e os membros das forças de segurança pública da cidade, realizando discussões e buscando o entendimento a respeito dos assuntos. Nas reuniões, pontos levantados por moradores da cidade são levados ao conhecimento das forças públicas.