Petrópolis tem histórico de tragédias.Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/01/2024 19:22

Petrópolis - O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), ao longo de 2023, emitiu 61 alertas de desastres para Petrópolis, sendo o município com mais alertas emitidos em todo o país no último ano.

Os 61 alertas emitidos deixaram o município à frente de São Paulo (56), Manaus (49), Belo Horizonte (40) e Rio de Janeiro (35). Teresópolis e Nova Friburgo, cidades vizinhas na Região Serrana, também entraram no top-10, com 25.

No ranking de cidades com mais desastres hidrológicos e geohidrológicos, Petrópolis aparece na terceira posição, com 18, segundo o Cemaden, atrás de Manaus, com 23, e São Paulo, com 18.