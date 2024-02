Grande quantidade de material falsificado foi levada pela polícia. - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 01/02/2024 13:03

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu diversas roupas falsificadas em ação realizada na Rua Teresa na terça-feira (30). A apreensão ocorreu após o recebimento de denúncia sobre a comercialização dos materiais.

Os agentes do 26º BPM foram até o local e encontraram uma grande quantidade de peças de roupas com sinais de cópia de marcas originais do mercado de vestuário esportivo. Um homem foi detido e levado para a 105ª DP, no Retiro.