No total, o programa terá 294 unidades em Petrópolis.Foto: Fabiana Paiva

Publicado 02/02/2024 20:53

Petrópolis - Foram publicados, nesta sexta-feira (2), o chamamentos públicos do Governo do Estado para a construção de 884 unidades habitacionais do "Minha Casa, Minha Vida", sendo 224 em Petrópolis e as outras na capital. As de Petrópolis ficarão localizadas na Mosela e em Benfica.

O secretário de Habitação, Bruno Dauaire, destaca que a publicação do chamamento em Diário Oficial é mais um avanço importante no combate ao déficit habitacional no estado e que outras seleções estão sendo finalizadas para publicação em breve.



"Graças a uma grande força-tarefa da nossa equipe, temos vencido a burocracia para realizar o sonho dessas famílias que aguardam há mais de uma década por moradias dignas, como é o caso das obras que acontecerão em Petrópolis. Só neste primeiro chamamento aprovado na seleção inicial do Minha Casa, Minha Vida teremos um investimento de R$ 138,9 milhões em recursos federais. Faremos novas publicações para contemplar as demais unidades selecionadas pelo programa", adianta Dauaire.



Ainda de acordo com o secretário, os próximos passos do processo são a manifestação de interesse por parte das empresas, a análise das propostas de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa federal e, por fim, o encaminhamento da documentação à Caixa Econômica Federal, que será responsável pela contratação das obras.