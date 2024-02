Projeto de captação de recursos foi aprovado. - Foto: Divulgação

Projeto de captação de recursos foi aprovado.Foto: Divulgação

Publicado 01/02/2024 13:17

Petrópolis - A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura (CPIC) foi autorizada a captar recursos para a restauração e revitalização do imóvel, que foi construído no século 19 e faz parte do patrimônio histórico da cidade. Com o projeto executivo aprovado na Lei de Incentivo Federal do Ministério da Cultura, PRONAC 238424, a instituição agora busca parceiros para sua materialização.

Com a captação realizada, será contratada uma empresa especializada para elaborar o projeto executivo para revitalização, reformas, conservação e adaptações no imóvel, buscando preservar a arquitetura e o acervo da Casa de Petrópolis.



A primeira doação já foi feita pelo empresário Cesar Weinschenck de Faria, neto de Oscar Weinschenck, que dá nome a uma das ruas da cidade e foi o segundo prefeito da cidade de Petrópolis. "Apoiar a restauração da Casa de Petrópolis é investir no legado cultural da cidade, um compromisso com a identidade histórica deste município e um convite para que outros se unam a esse esforço coletivo de preservação. Juntos, podemos garantir que este ícone histórico se perpetue por muitos e muitos anos", destaca Cesar.



Para a presidente da Casa de Petrópolis, Maria Luiza da Rocha Miranda Figueira de Mello, a contribuição não apenas impulsiona a iniciativa, como também inspira outras pessoas a se unirem nesse esforço coletivo de preservação: “Esta doação é um marco importante e estamos entusiasmados com a possibilidade de receber mais parceiros comprometidos com a preservação cultural de Petrópolis”.



O patrocínio ao projeto executivo da CPIC é visto como um legado para as futuras gerações. “A Casa de Petrópolis Instituto de Cultura representa um patrimônio vivo da cidade, e as doações oferecem a oportunidade de colaborar ativamente com a preservação e disseminação dessa herança cultural para as atuais e futuras gerações”, destaca Maria Luiza da Rocha Miranda Figueira de Mello, presidente da Casa.



Além da possibilidade única de associar a marca ao enriquecimento cultural da região, os patrocinadores têm visibilidade em todas as etapas do projeto, desde a elaboração até a conclusão da restauração.



Os interessados em apoiar o projeto podem entrar em contato com a administração da Casa de Petrópolis pelo e-mail: contato@culturacasadepetropolis.com.br



Cultura e tradição



Construída por José Tavares Guerra, que após anos de estudos na Europa, decidiu estabelecer sua residência em Petrópolis, o imóvel possui os estilos europeus modernizados, que começavam a surgir no final do século 19. A Casa de Petrópolis foi também um dos primeiros imóveis a ter iluminação elétrica na cidade. Seus jardins foram projetados pelo botânico Auguste Glaziou e a casa serviu como moradia para a família Guerra até 1982, quando foi transformada em sede do Instituto de Cultura.



Foi em 1999 que o imóvel passou a se chamar oficialmente Casa de Petrópolis Instituto de Cultura. No ano 2000, sediou a exposição "Século das Mulheres" que apresentou obras de artistas plásticas como Beatriz Milhazes, Djanira, Tomie Ohtake e Adriana Varejão.



A partir deste momento, a Casa de Petrópolis passou a ser um espaço cultural, recebendo exposições de esculturas contemporâneas no jardim e promovendo diversos eventos culturais, incluindo lançamentos de livros, exibição de filmes e apresentações musicais. O local também se tornou palco de debates e encontros sobre questões históricas, além de promover atividades educativas.



Nos anos seguintes, a Casa de Petrópolis passou por uma fase de renovação, preservando seu patrimônio material e imaterial. Atualmente, mantém-se como um espaço de memória, aberto à visitação, e continua a promover atividades culturais e educativas, contribuindo para a preservação e divulgação do acervo histórico e artístico da região.