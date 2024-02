Atendimento será feito nos dias 7 e 8 de fevereiro. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 02/02/2024 18:25

Petrópolis - A Águas do Imperador irá realizar o seu atendimento itinerante na comunidade do Duques nos dias 7 e 8 de fevereiro. A ação será realizada na Igreja Assembleia de Deus, no ponto final do ônibus no bairro, das 9h às 15h.

No atendimento, os moradores vão poder tirar dúvidas, obter segunda via de conta, solicitar nova ligação, parcelamento de débito, transferência de titularidade, atualização cadastral, inclusão na tarifa social, entre outros serviços. Para maior agilidade no atendimento, é importante ter em mãos um documento oficial com foto.



“O atendimento itinerante chega no Duques, que recebe, neste momento, obras de uma nova rede de abastecimento de água que vai beneficiar cerca de 1300 pessoas. É uma oportunidade para os moradores tirarem suas dúvidas, e para que nós possamos nos aproximar e compreender as necessidades específicas da localidade", ressalta o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.