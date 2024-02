Prisão ocorreu na "Operação Vigilância Integrada". - Foto: Reprodução/PCERJ

Publicado 05/02/2024 20:03

Petrópolis - Um homem envolvido em um assalto a uma joalheira em Petrópolis, no ano de 2017, foi preso por policiais civis da 16ª DP na última sexta-feira (02). A prisão ocorreu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante a operação "Vigilância Integrada".

Na ocasião do roubo à joalheria, ele e mais quatro homens, todos armados, renderam a proprietária do estabelecimento e os demais funcionários, mantendo-os como reféns, enquanto subtraíam uma grande quantidade de joias e dinheiro da loja. O grupo era oriundo da Comunidade do Parque União, na Maré.

A abordagem ao individuo ocorreu na Praça do Ó, quando foi verificado que ele tinha um mandado de prisão pendente.

O homem possui oito anotações criminais, incluindo crimes de roubo a estabelecimento comercial, roubo a transeunte, furto a transeunte e associação para o tráfico de drogas. Ele estava foragido da Justiça desde 2019.