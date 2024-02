Bazar da APPO vai ser realizado na Sala de Convivência da Instituição. Esta edição será dividida em duas partes. - Divulgação

Bazar da APPO vai ser realizado na Sala de Convivência da Instituição. Esta edição será dividida em duas partes.Divulgação

Publicado 05/02/2024 16:59

Petrópolis - Começou nesta segunda-feira (5), o Bazar da APPO, conhecido por quem gosta de garimpar bons produtos a ótimos preços. O evento está sendo realizado na Sala de Convivência da instituição e segue até o dia 28 de março, sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Esta edição será dividida em duas partes. Na primeira, o bazar ficará aberto entre os dias 05 a 09 de fevereiro. A partir do dia 12 o bazar da APPO fecha para o recesso de Carnaval e reabre no dia 15 de fevereiro.



"Além de roupas, para adultos e crianças, no Bazar da APPO também é possível encontrar uma infinidade de itens como brinquedos, calçados, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração entre outros. Tudo a preços simbólicos, acessíveis a todos”, ponderou Gabi Andrade, diretora de Relações Públicas Voluntária da APPO.



Todo valor arrecadado com a venda das peças será utilizado para compor recursos necessários para manter a Casa de Apoio, que funciona durante o ano todo acolhendo pessoas que vem de outras cidades fazer o tratamento do câncer em Petrópolis. A Casa de Apoio tem capacidade para receber 30 pessoas e oferece além de segurança, conforto e alimentação, assistência total, por meio da equipe multidisciplinar, para a permanência e conclusão do tratamento.



As edições do Bazar da APPO, realizadas ao longo do ano, são importantes fontes de recurso para manter a Casa e garantir o sucesso no tratamento de câncer de pessoas que moram em várias cidades do interior do Rio de Janeiro. “Sem este recurso, muitas pessoas talvez não conseguissem fazer o tratamento, que é tão importante não só para o nosso acolhido, que enfrenta a doença, mas para todos os amigos e familiares. O Bazar é sinônimo de vida para essas pessoas”, destacou Magna Souza, responsável pelo Bazar da APPO.



Todos os itens que estarão à venda foram doados à APPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e empacotadas.



Outras ações com o intuito de angariar recursos para a APPO continuam normalmente, uma delas é o setor de Telemarketing Ativo. Coordenado por Alexandre de Carvalho Brito, o Telemarketing funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 14h. Em linhas gerais as operadoras entram em contato por meio de ligação para telefones fixos e celulares e tem como meta apresentar a instituição e o trabalho que a mesma executa diariamente na cidade. Caso a pessoa que atendeu se interesse pela causa e deseje se tornar um doador, as operadoras geram o cadastro do doador, solicitando nome completo, telefone e endereço. A partir daí é agendado o dia e horário em que o mensageiro da Associação vai retirar a doação em espécie e entregar o recibo de oficialização do apoio.



As doações captadas pelo setor de Telemarketing da APPO também podem ser encaminhadas para a instituição por meio de depósito bancário no Banco Itaú, Agência 9244 e conta corrente 09277-2. Seguindo o avanço das relações financeiras, as doações também podem ser feitas por meio de Pix através da Chave PIX, que é o CNPJ da instituição, o 36.548.949/0001-78.



Após realizar as operações bancárias, os doadores devem via WhatsApp (24) 99276-9832, enviar o comprovante da transação financeira e solicitar o recibo referente a doação.