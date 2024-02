Encontro ocorreu na sede da Águas do Imperador. - Foto: Divulgação/Águas do Imperador

Publicado 07/02/2024 09:47

Petrópolis - Nessa terça-feira (6), a Águas do Imperador promoveu o primeiro Café com as Comunidades de 2024. Realizado na sede da concessionária, o encontro contou com a participação de representantes de dez comunidades de Petrópolis, além de colaboradores de diversos setores da empresa, como manutenção, engenharia, abastecimento e comercial.

Durante a reunião, o diretor da concessionária, João Henrique Tebyriça de Sá, abordou temas como investimentos na cidade, a importância do tratamento da água, do descarte correto de resíduos e os programas desenvolvidos pela Águas do Imperador. O diretor também recebeu os representantes das comunidades, entre eles, a presidente da Associação de Moradores da Vila Felipe, Milena Pagano Cabral.



“É a segunda vez que eu participo do Café com as Comunidades e é sempre muito produtivo. Podemos trazer as questões que impactam o nosso dia a dia e, além disso, aprendemos muito sobre tratamento de água, esgoto e saneamento básico em geral. Tudo que é falado aqui nós levamos para os moradores no intuito de melhorar a comunidade em que vivemos”, destacou Milena.



O objetivo do Café com as Comunidades é aproximar a concessionária dos bairros e ser um espaço aberto para entender as demandas locais, além de levar informações sobre conscientização ambiental, projetos, obras em curso e serviços realizados pela Águas do Imperador.



"O Café com as Comunidades proporciona um espaço valioso, de diálogo direto. Ao entendermos de maneira mais aprofundada as necessidades locais, podemos aprimorar nossos serviços e contribuir para o bem-estar de Petrópolis como um todo. Estamos comprometidos em manter esse diálogo contínuo e construir juntos um futuro mais próspero e sustentável para todos os petropolitanos”, finalizou João Henrique Tebyriça de Sá.