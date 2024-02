Diversas ruas ficaram alagadas em Petrópolis. - Foto: Reprodução

Publicado 08/02/2024 20:00

Petrópolis - Com as chuvas da tarde desta quinta-feira (8), a Defesa Civil registrou seis ocorrências em Petrópolis. As ocorrências, registradas em diversos distritos até as 18h30, foram sem gravidade e não houve vítimas

Dentre as ocorrências, houve um deslizamento atingindo imóvel no Retiro, um deslizamento atingindo via no Caxambu, um afundamento de via na Castelânea, um deslizamento com risco de atingir imóvel em Nogueira, uma queda de árvore em Itaipava e um alagamento atingindo imóvel no Retiro.

O maior acumulado de chuva em 24h foi na Rua 24 de Maio, em estação do Cemaden. No Centro, foram 54,6mm, no Alto da Serra, 49,8mm, e na Coronel Veiga 46,6mm, todos em aferição do Inea.