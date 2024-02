Palácio de Cristal será sede do evento. - Foto: Evaldo Macedo/PMP

Palácio de Cristal será sede do evento.Foto: Evaldo Macedo/PMP

Publicado 07/02/2024 15:49

Petrópolis - Neste ano, Petrópolis sediará a primeira edição do Festival do Chocolate Mundo Mágico, evento que vai celebrar a iguaria com uma programação recheada de atrações para crianças e adultos. A festa será nos dois últimos fins de semana de março, dos dias 22 a 24 e 28 a 31, no Palácio de Cristal, com entrada gratuita.

O segundo fim de semana do evento vai coincidir com o feriado da Semana Santa, encerrando a programação no Domingo de Páscoa, sendo uma oportunidade de lazer e entretenimento associados à gastronomia para petropolitanos e turistas, no coração da Cidade Imperial.

O evento vai contar com expositores de chocolate, gastronomia em geral, bar e estandes de artesanato. Além disso, terá atrações para todas as idades, incluindo shows, oficinas gastronômicas, competição de esculturas de chocolate, espaço kids e corrida e caminhada do Coelhinho.

"Estamos muito animados com a organização desta festa, que já está incluída no calendário de eventos do município neste ano. A ideia é unir tradição, inovação e celebração em um dos espaços mais imponentes do Centro Histórico, que é o Palácio de Cristal, onde também ocorre a Bauernfest - principal festa da cidade", diz Antonio Nassif Jr., um dos organizadores do festival.