Animal foi o primeiro a ser resgatado neste ano - Foto: Divulgação/Concer

Publicado 08/02/2024 15:31 | Atualizado 08/02/2024 18:58

Petrópolis - Nesta terça-feira (7), a equipe ambiental da Concer que atua no resgate de animais silvestres na BR-040 salvou um bicho-preguiça que atravessava a pista na subida da Serra de Petrópolis, na altura do km 86. O animal foi o primeiro resgatado na rodovia neste ano.

Em 2023, o Projeto Caminhos da Fauna contabilizou a proteção de diversas espécies. As três passagens aéreas de fauna implantadas na Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, registraram o uso dos dispositivos por gambás, cuícas, saguis, micos-leões-dourados e lagartos. E no faunoduto, existente no trecho de Minas Gerais, serviu de passagem para pacas, jaguatirica, quati, tamanduá, tatu e teiú. Já o serviço de resgate e afugentamento de animais, que ocorre em todo o trecho administrado pela Concessionária, socorreu 37 animais silvestres no ano passado.



Os técnicos enfatizam que os usuários da rodovia desempenham um papel crucial no sucesso do projeto. Respeitar os limites de velocidade, estar atento às placas de travessia de animais e relatar avistamentos de animais na pista através do número 0800-2820040 são maneiras eficazes de contribuir para a preservação da fauna local.



Ao longo dos anos, a Concer implementou medidas específicas que resultaram em uma redução significativa do impacto direto sobre a fauna silvestre.