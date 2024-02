Mulher já tinha duas passagens por lesão corporal - Foto: Divulgação/Segurança Presente

Publicado 09/02/2024 20:31

Petrópolis - Uma mulher de 39 anos foi presa, por agentes do Segurança Presente, na tarde desta sexta-feira (9), por furtar produtos de maquiagem em um estabelecimento comercial no Centro. O marido da acusada, de 54 anos, também foi levado para a 105ª DP, no Retiro, por desacato e desobediência, após ter resistido à abordagem dos policiais.

A equipe estava em patrulhamento na Rua do Imperador quando foi acionada por funcionários da loja, que avisaram sobre o furto. Próximo ao Obelisco, a mulher foi localizada com os produtos apontados pelos trabalhadores do estabelecimento.

A mulher foi autuada em flagrante no Artigo 155 do CPB – furto a estabelecimento comercial . O levantamento da ficha de antecedentes criminais aponta que a acusada possui duas passagens anteriores por lesão corporal –Artigo 129 do Código Penal Brasileiro. O marido da acusada irá responder por desacato e resistência.